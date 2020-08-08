كورونا تُغلق مصحة خاصة ومستوصفا لوزارة الصحة بمكناس

عجل تسلل الفيروس التاجي إلى مصحة خاصة بمدينة مكناس بإغلاقها، بقرار من السلطات الصحية والإدارية بعمالةالعاصمة الإسماعيلية، حيث أوردت المعلومات التي حصلت عليها “أخبار اليوم” من مصادرها، تأكيد نتائج التحليلاتالمخبرية لإصابة 17 مستخدما بالمصحة المشهورة بمدينة مكناس، من بينهم أطباء وممرضون وإداريون ومرتفقون، حيثجرى الإعلان عن البعض من هذه الحالات المؤكدة ضمن حصيلة أول أمس الخميس، فيما أضيفت البقية إلى حصيلةمساء أمس الجمعة، حيث تواصل فرق التدخل السريع لليقظة والرصد الوبائي بمندوبية الصحة بمكناس، أبحاثها لحصرلائحة المخالطين المفترضين للإصابات المسجلة بهذه المصحة الخاصة.

وزادت المصادر ذاتها، بأن حالة استنفار صحي، عاشها مستوصف صحي تابع للمندوبية الإقليمية للصحة بمدينةمكناس، عقب اكتشاف إصابة حارس الأمن الخاص بالمستوصف، والذي ظهرت عليه أعراض المرض، مما عجل بإخضاعكافة العاملين به للكشف المخبري، أسفر عن تأكيد انتقال عدوى الفيروس لممرضين، وهو ما دفع السلطات الصحية إلىإغلاق المستوصف بشكل احترازي لمدة أربعة أيام لتعقيمه.

وتوزعت باقي الإصابات التي أحصيت خلال الـ24 ساعة الماضية حتى صباح أمس الجمعة، على إقليم تازة، والذيسجل 26 إصابة تعود غالبيتها لبؤرة عائلية بمدينة “واد أمليل” ضواحي تازة، فيما رصدت بإقليم تاونات المجاور11 حالة جديدة كلها إصابات منعزلة ومخالطيهم، يليه إقليم إفران بخمس حالات تعود لفلاحين من مربي الماشية وعنصر أمنوممرض بالمستشفى الإقليمي 20 غشت بمدينة أزرو، أما إقليم الحاجب، فقد أحصيت به حالتان، وحالة فقط، بمولاييعقوب، وصفر إصابة بإقليمي صفرو وبولمان.