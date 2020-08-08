بسبب زواجه بمغربية وإسبانية.. طلب التجمع العائلي “يقود” مغربيا إلى السجن في إسبانيا

اعتقلت المصالح الأمنية الاسبانية مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 49 سنة بمدينة غرناطة بتهمة “تعدد الزوجات” الذي يمنعه القانون الاسباني، وذلك حينما تقدم بطلب التجمع العائلي لتمكين زوجته وابنه من العيش معه في إسبانيا.

وكشفت يومية “ABC” الاسبانية الواسعة الانتشار أن التحقيقات انطلقت بعد اكتشاف حالة محتملة للتعدد عندما تقدم مهاجر مغربي بطلب التجمع العائلي، وفق بلاغ للأمن الاسباني اليوم السبت.

وشدد المصدر ذاته على كون المهاجر المغربي تمكن من الحصول على وثائق الإقامة سنة 2014 بفضل زواجه من اسبانية قبل أن يعلنا انفصالهما سنة 2016.

وأوضح المصدر ذاته أن المغربي قدم للمصالح الإسبانية وثائق زواجه من مغربية منذ سنة 2010 وكذا وثائق إبنه، مبرزا في السياق ذاته أن المهاجر المغربي جمع بين زوجتين خلال الفترة الممتدة ما بين 2010 و2016 وهو ما يعتبر أمرا ممنوعا في القانون الاسباني.

وأكد المصدر ذاته أن التحقيقات كشفت عدم عيش المغربي رفقة زوجته الاسبانية السابقة في بيت واحد، ما قالت إنه يغذي فرضية أن يكون زواجا مقابل المال لمساعدة المهاجر المغربي الذي كان في وضعية غير قانونية على الحصول على وثائق الإقامة، لافتا إلى أن المغربي يعيش في مدينة غرناطة في وقت تقطن فيه زوجته الاسبانية السابقة في مدينة قرطبة.