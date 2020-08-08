أعلنت مجموعة "هواوي" العملاقة للاتصالات أنها ستتوقف عن إنتاج شرائح الهواتف الذكية الأكثر تطورا في سبتمبر، على خلفية العقوبات الأمريكية، وهو أمر سيتسبب لها بـ"خسارة ضخمة".
وأفاد الرئيس التنفيذي لـ"هواوي" يو شينغدونغ، خلال منتدى بشأن صناعة التكنولوجيا عقد يوم الجمعة، أن شركته ستتوقف في 15 سبتمبر عن إنتاج شرائح متطورة من طراز "كيرين 9000" جراء العقوبات الأمريكية.
وأضاف يو "هواتف هواوي النقالة لا تحظى بإمدادات من الشرائح وهو ما يخفض حجم شحناتنا هذا العام إلى ما دون 240 مليون وحدة (تم شحنها العام الماضي)".
وصرح الرئيس التنفيذي لـ"هواوي": "هذه خسارة ضخمة بالنسبة إلينا".
وحظرت واشنطن "هواوي" من الوصول إلى المكونات والتكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك خدمة غوغل للموسيقى وغيرها من خدمات الهواتف الذكية العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر جراء العقوبات الأمريكية.. 'هواوي' تتخذ قراراً صعباً سيتسبب لها بخسائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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