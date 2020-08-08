جراء العقوبات الأمريكية.. 'هواوي' تتخذ قراراً صعباً سيتسبب لها بخسائر

وتحولت "هواوي" أكبر منتج في العالم لمعدات شبكات الاتصالات، إلى محور خلاف جيوسياسي بين بكين وواشنطن التي ترى أن الشركة تشكل تهديدا كبيرا للأمن الإلكتروني.

وأفاد الرئيس التنفيذي لـ"هواوي" يو شينغدونغ، خلال منتدى بشأن صناعة التكنولوجيا عقد يوم الجمعة، أن شركته ستتوقف في 15 سبتمبر عن إنتاج شرائح متطورة من طراز "كيرين 9000" جراء العقوبات الأمريكية.



وأضاف يو "هواتف هواوي النقالة لا تحظى بإمدادات من الشرائح وهو ما يخفض حجم شحناتنا هذا العام إلى ما دون 240 مليون وحدة (تم شحنها العام الماضي)".

وصرح الرئيس التنفيذي لـ"هواوي": "هذه خسارة ضخمة بالنسبة إلينا".

وحظرت واشنطن "هواوي" من الوصول إلى المكونات والتكنولوجيا الأمريكية بما في ذلك خدمة غوغل للموسيقى وغيرها من خدمات الهواتف الذكية العام الماضي.