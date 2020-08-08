رسمياً.. بيرلو مدرباً ليوفنتوس

وأفاد البيانكونيري في بيانه الرسمي، أن "بيرلو وقع اليوم عقدًا لمدة عامين حتى 30 حزيران 2022".

وأشار يوفنتوس في بيانه إلى أن "هذا القرار أساسه الاعتقاد بأن بيرلو لديه ما يلزم للقيادة".

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بيرلو البالغ 41 عامًا، ولد في فليرو في مقاطعة بريشيا، النجم الإيطالي لديه مسيرة أسطورية كلاعب كرة قدم دفعته للفوز بكل شيء، من دوري أبطال أوروبا إلى بطولة العالم في عام 2006.



في السنوات الأربع التي قضاها في قيادة خط وسط يوفنتوس، فاز بيرلو بالعديد من ألقاب الدوري وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي.

وسيبدأ بيرلو اليوم فصلاً جديدًا من مسيرته في عالم كرة القدم، واعتبارًا من اليوم سيكون مدربًا لفريق يوفنتوس، حيث قرر النادي تكليفه بالقيادة الفنية للفريق الأول، بعد اختياره بالفعل مدربًا ليوفنتوس تحت 23.

يذكر أن يوفنتوس أقال ساري صباح اليوم، بعدما ودع الفريق منافسات دوري أبطال أوروبا.

