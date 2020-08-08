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28 نادياً يرفضون آلية لجنة المسابقات لدوري الدرجة الأولى

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2020-08-08 | 20:01

28 نادياً يرفضون آلية لجنة المسابقات لدوري الدرجة الأولى

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عقد 28 نادياً من اندية دوري الدرجة الأولى، اجتماعاً في مقر نادي الصليخ بالعاصمة بغداد، للوصول الى قرار مشترك بشان مسابقة دوري الدرجة الأولى موسم 2020- 2021.
التطبيعية صادقت على توصيات لجنة المسابقات والتي قررت ترشيح بطل دوري الدرجة الثانية من كل محافظة إلى تصفيات المناطق وبغداد، والتي ستتمخض عن تأهل (١٢) نادياً جديداً، يتم ضمهم إلى الاندية العشرة من الموسم الماضي مع ناديي الحسين والبحري الهابطين من الدوري الممتاز .

وسيصبح العدد الكلي للأندية (٢٤) نادياً هم اندية دوري الدرجة الاولى العراقي على شكل مجموعتين شمالية وجنوبية تلعب بأسلوب الدوري لمرحلة واحدة.

وقال ممثل نادي النجدة ضياء كاظم في حديث للسومرية نيوز، إن "28 نادياً حضروا اجتماع اندية الدرجة الأولى في مقر نادي الصليخ، والذي تمخض عنه رفض الية لجنة المسابقات لأندية الدرجة الأولى".

وأضاف ان "سبب الرفض جاء بسبب الظلم الكبير الذي سيقع على عدد كبير من الأندية، حيث تم تشكيل وفد من ممثلي 6 اندية من اجل مقابلة الهيئة التطبيعية وابلاغهم بنتائج اجتماع اليوم".


وتابع "سيكون هناك اجتماع اخر يستضيفه نادي النجدة لإقرار الية مسابقة تحفظ حقوق الجميع ومن ثم يتم تقديمها الى التطبيعية".

ومن المقرر ان تنطلق تصفيات الموسم الكروي لدوري الدرجة الاولى في الخامس عشر من أيلول المقبل للعام الجاري.

محمد خليل المحرر: محمد خليل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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