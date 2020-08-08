28 نادياً يرفضون آلية لجنة المسابقات لدوري الدرجة الأولى

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2020-08-08 | 20:01
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وسيصبح العدد الكلي للأندية (٢٤) نادياً هم اندية دوري الدرجة الاولى العراقي على شكل مجموعتين شمالية وجنوبية تلعب بأسلوب الدوري لمرحلة واحدة.
وقال ممثل نادي النجدة ضياء كاظم في حديث للسومرية نيوز، إن "28 نادياً حضروا اجتماع اندية الدرجة الأولى في مقر نادي الصليخ، والذي تمخض عنه رفض الية لجنة المسابقات لأندية الدرجة الأولى".
وأضاف ان "سبب الرفض جاء بسبب الظلم الكبير الذي سيقع على عدد كبير من الأندية، حيث تم تشكيل وفد من ممثلي 6 اندية من اجل مقابلة الهيئة التطبيعية وابلاغهم بنتائج اجتماع اليوم".
وتابع "سيكون هناك اجتماع اخر يستضيفه نادي النجدة لإقرار الية مسابقة تحفظ حقوق الجميع ومن ثم يتم تقديمها الى التطبيعية".
ومن المقرر ان تنطلق تصفيات الموسم الكروي لدوري الدرجة الاولى في الخامس عشر من أيلول المقبل للعام الجاري.
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