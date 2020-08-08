حصيلة كورونا في المغرب.. 1345 اصابة جديدة و19 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1345 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 32007 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 642 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الاثنين، إلى الساعة الخامسة من اليوم الثلاثاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 22190.

وأضافت المتحدثة تم تسجيل 19 حالة وفاة في 24 ساعة، ومثلها في مراكش لترتفع الحصيلة إلى 480 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية