الرجاء يواجه أولمبيك أسفي وعينه على الصدارة

يونس مردوخ

يلاقي فريق الرجاء الرياضي، اليوم السبت، ضيفه أولمبيك أسفي برسم مؤجل الجولة 20 من البطولة الاحترافية لكرة القدم.

ويسعى الفريق الأخضر لتحقيق الإنتصار، للإنقضاض على صدارة الترتيب، بعد تعثر غريمه التقليدي الوداد الرياضي أول أمس الخميس في بركان، بهدفين مقابل هدف واحد.

وفوز الرجاء اليوم يعد الخيار الأوحد والوحيد للانقضاض على الصدارة والوصول إلى النقطة 39 .

وفي الجهة المقابلة يدخل الفريق المسفيوي المقابلة، وعينه على العودة من البيضاء بأقل الأضرار، من أجل الإبتعاد أكثر من منطقة “الخطر”، بحكم أنه يحتل المركز 13 برصيد 21 نقطة، جمعها من 3 انتصارات، 12 تعادلا، فيما انهزم في 4 مناسبات.

ويجرى اللقاء اليوم في تمام الساعة السادسة مساء، على أرضية ملعب “محمد الخامس”، بقيادة طاقم تحكيمي يترأسه حكم الوسط جمال بلبصري.