نشرة خاصة.. زخات رعدية محليا قوية اليوم السبت بعدد من مناطق المملكة

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال إلى غاية الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت.
وأوضحت المديرية، في نشرة خاصة من المستوى البرتقالي، أن هذه الزخات ستهم عمالات وأقاليم الحوز، وأزيلال، وبني ملال، وبولمان، والفقيه بن صالح، وإفران، وخنيفرة، وخريبكة، وميدلت، فيما ستهم زخات معتدلة أقاليم قلعة السراغنة، ومراكش، وورزازات، والرحامنة، وصفرو، وتنغير.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الزخات ستكون مصحوبة بهبات رياح وتساقط البرد أحيانا.
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