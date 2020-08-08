كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر المتظاهرون اللبنانيون يحاولوا اختراق حاجز للوصول لمبنى البرلمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت شرطة مكافحة الشغب في لبنان، اليوم السيت، الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اختراق حاجز للوصول إلى مبنى البرلمان في بيروت خلال احتجاج على تعامل الحكومة مع الانفجار المدمر الذي وقع هذا الأسبوع في العاصمة.

وقال صحفي من وكالة "رويترز"، إن نحو 5 آلاف شخص تجمعوا في ساحة الشهداء وسط المدينة ورشق بعضهم الحجارة. الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما حاول بعض المتظاهرين اختراق الحاجز الذي يسد شارعًا يؤدي إلى البرلمان.

وردد المتظاهرون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" ورفعوا ملصقات كتب عليها "ارحلوا.. كلكم قتلة".

وقالت روز سيرور، إحدى المتظاهرين: "نريد مستقبلاً كريمًا، ولا نريد أن تهدر دماء ضحايا الانفجار".

وأسفر انفجار الثلاثاء في المرفأ ، وهو أكبر انفجار في تاريخ بيروت ، عن مقتل 154 شخصا وإصابة 5000 آخرين وتدمير مساحات شاسعة من المدينة.

ووعدت الحكومة بمحاسبة المسؤولين.

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يشتكي بعض السكان ، الذين يكافحون من أجل تنظيف المنازل المحطمة ، من الحكومة التي يرون أنها فاسدة - كانت هناك شهور من الاحتجاجات ضد تعاملها مع أزمة اقتصادية عميقة قبل كارثة هذا الأسبوع - خذلتهم مرة أخرى.

قالت الطالبة الجامعية سيلين ديبو: "لا نثق في حكومتنا" ، بينما كانت تنظف الدماء من جدران بنايتها السكنية المدمرة. أتمنى أن تتولى الأمم المتحدة السيطرة على لبنان.

قال العديد من الأشخاص إنهم لم يفاجأوا على الإطلاق بزيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أحيائهم المدمرة هذا الأسبوع بينما لم يقم القادة اللبنانيون بذلك.

وقالت عالمة النفس ماريس حايك، 48 سنة، التي دُمر منزل والديها في الانفجار: "نحن نعيش في منطقة الصفر. آمل أن يسيطر علينا بلد آخر. إن قادتنا مجموعة من الفاسدين".

أعلن حزب الكتائب اللبناني، وهو جماعة مسيحية تعارض الحكومة المدعومة من حزب الله المتحالف مع إيران، اليوم السبت استقالة نوابها الثلاثة من البرلمان.

وقال رئيس الحزب سامي الجميل، معلنا هذه الخطوة خلال تشييع جنازة عضو قيادي بالجماعة توفي في الانفجار: "أدعو جميع المشرعين الشرفاء إلى الاستقالة حتى يتمكن الناس من تقرير من سيحكمهم، دون أن يفرض عليهم أحد أي شيء".

ووعد "ماكرون"، الذي زار بيروت يوم الخميس، الحشود الغاضبة بأن المساعدات لإعادة إعمار المدينة لن تقع في أيدي "الفاسدين". وقال مكتبه، إنه سيستضيف مؤتمرا للمانحين للبنان عبر وصلة فيديو يوم الأحد.