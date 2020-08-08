لبنان : حريق هائل في جبل مشغرة و الجيش يتدخل

شبّ حريق هائل، مساء اليوم، في جبل مشغرة، وسارع عناصر من الجيش والدفاع المدني والاهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.
ولاحقاً، اتسعت دائرة النيران، بسبب الرياح، وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر، وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الاسلامية والبلدية ومتطوعون.
وناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بارسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.
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