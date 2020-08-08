إنفجار بيروت / إرتفاع عدد الضحايا إلى 154 و120 حالة حرجة تحتاج عمليّات دقيقة

أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن اليوم، الجمعة 7 أوت 2020، إرتفاع عدد ضحايا إنفجار مرفأ بيروت إلى 154 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح.

وقال الوزير في تصريح أوردته الوكالة اللبنانية الرسمية، إن 20 بالمائة من الجرحى يحتاجون إلى تلقي العلاج في المستشفيات.

وتابع "هناك 120 حالة حرجة، وخاصة أن الزجاج المتطاير أدى إلى إصابات بالغة تحتاج إلى عمليات جراحية دقيقة".

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وكان وزير الصحة اللبناني قد قال في تصريحات سابقة، إن حصيلة إنفجار بيروت بلغت 135 قتيلا ونحو 5 آلاف جريح، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

والثلاثاء، قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء وقوع إنفجار ضخم في مرفأ بيروت، أفادت تقديرات أولية بأن سببه هو إنفجار مستودع كان يحوي "موادا شديدة التفجير".

(الأناضول)