٢٩٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، عن تسجيل ٢٩٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها ٢٣١ لعمانيين و ٥٩ لغير عمانيين ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في السلطنة ٨١٣٥٧، وتماثل ٧٣٤٨١ حالة للشفاء. للحالات المسجلة في السلطنة ٨١٣٥٧، وتماثل ٧٣٤٨١ حالة للشفاء.

وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن الوزارة قد أعلنت تسجيل ٧ حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الكلي للوفيات في السلطنة ٥٠٩ وفاة. ٧ حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الكلي للوفيات في السلطنة ٥٠٩ وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى تحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.



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