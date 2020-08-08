أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم السبت، عن تسجيل ٢٩٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها ٢٣١ لعمانيين و ٥٩ لغير عمانيين ليصبح العدد الكليللحالات المسجلة في السلطنة ٨١٣٥٧، وتماثل ٧٣٤٨١ حالة للشفاء.
٧ حالات وفاة جديدة لمصابين بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الكلي للوفيات في السلطنة ٥٠٩ وفاة.
وأفادت وكالة الأنباء العمانية، بأن الوزارة قد أعلنت تسجيل
ودعت الوزارة الجميع إلى تحمل المسؤولية الفردية والمجتمعية والتقيد التام بالإجراءات الاحترازية، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.
كانت هذه تفاصيل خبر ٢٩٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.