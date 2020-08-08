الصحة الفلسطينيّة: تسجيل 426 إصابة جديدة بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينيّة اليوم، السبت، عن تسجيل 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و496 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في تصريح صحفي، إن 4 وفيات من بين الحصيلة الإجمالية، و220 إصابة سجلت في مدينة القدس لوحدها، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين شهدت ارتفاعاً جديداً، حيث وصلت إلى 55%، فيما لا تزال مدينة القدس تسجل ازدياداً في عدد الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالتي وفاة سجلتا في محافظة الخليل، إحداها تم الإعلان عنها وهي لسيدة من مخيم الفوار، والثانية لسيدة 58 عاماً من إذنا، فيما سجلت باقي الوفيات في مدينة القدس.

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وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في 9 محافظات هي: الخليل (112)، نابلس (8)، أريحا والأغوار (4)، بيت لحم (25)، قلقيلية (5)، جنين (1)، رام الله والبيرة (19)، طولكرم (13)، محافظة القدس (239)، بينها (220) داخل مدينة القدس، و (19) في الضواحي.

وتابعت أن حالات التعافي الجديدة سجلت في محافظة طولكرم 5 حالات، والخليل 144، ونابلس 42، وجنين 3 حالات، محافظة أريحا والأغوار حالتين، ضواحي القدس 300.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 10 مرضى في غرف العناية المكثفة، في حين لا يوجد أي مريض موصول على أجهزة التنفس الاصطناعي.