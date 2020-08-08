أبو الغيط يصف الوضع في لبنان بـ «الصعب والمعقد».. ويؤكد: «سندعم لبنان بكل الإمكانيات المتاحة»

وصل صباح اليوم، السبت، أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط إلى العاصمة اللبنانية بيروت، في زيارة تستمر عدة ساعات.

ومن المقرر أن يلتقي أبوالغيط خلال زيارته رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة حسان دياب، كما سيتجول بمكان الانفجار في مرفأ بيروت.

وعقب وصوله إلى لبنان، أشاد أبوالغيط بالتحرك العربي السريع والمميز من أجل مساعدة لبنان، بعد الانفجار الهائل الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، معرباً عن استعداد الجامعة لتقديم كل العون الذي تطلبه البلاد.

ووصف أمين عام الجامعة العربية الوضع اللبناني بـ "الصعب والمعقد"، قائلاً "نحن مستعدون للتفاعل مع ما يطرحه اللبنانيون"، مؤكداً أن هناك تضامناً عربياً واسعاً مع الشعب اللبناني.

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كما أعلن أبوالغيط المشاركة في مؤتمر الدعم الذي دعا إليه الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون، والأمريكي دونالد ترامب، يوم غد الأحد.

أما في ما يتعلق بالمساعدات الطبية، فأعلن أن عون أبلغ اكتفاء البلاد بما تلقته من المساعدات الطبية في الوقت الحالي.

يشار إلى أن انفجاراً مدمراً وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسبب في مقتل 154 شخصا على الأقل وإصابة 5000 آخرين وترك ما يصل إلى 250 ألفا بدون منازل صالحة للسكن، بالإضافة إلى عشرات المفقودين.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.