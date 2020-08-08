شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفل برصاص راجع في إب اليمنية وسط فوضى أمنية والان مع التفاصيل

السبت 8 أغسطس 2020 توفي طفل برصاص راجع في محافظة إب "وسط البلاد"، في ظل تصاعد ضحايا الرصاص الراجع بالمحافظة.

وقال سكان محليون إن طفلا يدعى "عبده منصور راجح" توفي جراء إصابته برصاص راجع، بعد يوم من إصابة طفلة نازحة بمدينة إب. Advertisements وأضاف السكان أن الطفل أصيب بالرصاص الراجع في قرية ضراس العليا بمديرية السياني جنوب محافظة إب. ويوم أمس أصيبت طفلة نازحة من محافظة الحديدة تدعى "زينب عبده سالم" 14 عام، أصيبت إصابة بالغة نتيجة تعرضها لرصاص راجع في مدينة إب. وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فلتان أمني زادت معه حدة الجرائم والقتل اليومية وتصاعد سقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال بالرصاص الراجع الناجم عن إطلاق الرصاص في الأعراس ومواكب تشيع قتلى جماعة الحوثي، وفي خلافات الأراضي، فضلا عن الفوضى الأمنية التي تعصف بمديريات محافظة إب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل برصاص راجع في إب اليمنية وسط فوضى أمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.