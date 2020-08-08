شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن مشاركته في مؤتمر لدعم لبنان الأحد القادم والان نبدء بالتفاصيل
وأعرب ترامب في تغريدة على حسابه في تويتر عقب إجرائه محادثة في وقت سابق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن رغبة الجميع في مساعدة لبنان في ظل هذه الظروف الصعبة، مشيراً إلى أنه سيعقد مؤتمراً الأحد القادم مع الرئيس ماكرون وقادة من لبنان ومن مختلف دول العالم.
وكان الرئيس الفرنسي، قد تلقى غداة زيارته بيروت اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي الذي تعهدت بلاده بتقديم مساعدات تفوق قيمتها 17 مليون دولار أميركي.
واتفق الرئيسان وفق متحدثة باسم البيت الأبيض على "العمل معاً مع الشركاء الدوليين لتقدم مساعدة فورية للشعب اللبناني".
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