محافظ النجف ينفي 'اقتحام' ساحة الصدرين ويوجه بالتحقيق مع ضابط

نفى محافظ النجف لؤي الياسري، السبت، "اقتحام" قوة تابعة له ساحة تظاهر الصدرين وسط المحافظة، مشيرة إلى أنه وجه بتشكيل مجلس تحقيقي مع ضابط "تشاجر" مع أحد المتظاهرين.

وجاء في بيان أصدره مكتب المحافظ وتلقت الخليج 365، نسخة منه، "تناولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي خبراً مفاده قيام قوة تابعة للمحافظ باقتحام ساحات التظاهر في ساحة الصدرين، وهذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً، وما حدث قيام أحد الضباط بالتشاجر مع أحد المتظاهرين".



وأضاف البيان أن "المحافظ وجه قيادة شرطة المحافظة فوراً بتشكيل مجلس تحقيق حول الضابط أعلاه"، مؤكداً أن "ساحات الاعتصام والمتظاهرين السلميين محط اهتمام ورعاية الحكومة المحلية والمحافظ، ومستمرون في توفير الحماية اللازمة لأصحاب الصوت النجفي الهادر".



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