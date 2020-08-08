وصول جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار بيروت إلى مطار القاهرة

ذكرت وسائل إعلامية أن طائرة مصر للطيران القادمة من لبنان، والتي تحمل جثامين المصريين الثلاثة ضحايا انفجار مرفأ بيروت الهائل، قد وصلت إلى مطار القاهرة صباح اليوم السبت.

وأفادت صحيفة "اليوم السابع" بأن طائرة مصر للطيران قد وصلت إلى مطار القاهرة قبل قليل، بعد إنهاء السفارة المصرية هناك كافة الإجراءات الخاصة بنقلهم إلى أرض الوطن.

وذكرت الصحيفة أن محيط قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي يشهد وصول أهالي وأسر الضحايا القادمين من محافظة الغربية، لاستقبال جثامين ذويهم ضحايا الانفجار.

Advertisements

وأعلنت السفارة المصرية في لبنان، أنه تم الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين الثلاثة إلى أرض الوطن، وهم كل من: إبراهيم أبو قصبه وعلي شحاته ورشدي الجمل، وجميعهم من مركز سمنود بمحافظة الغربية.

يشار إلى أن انفجاراً مدمراً وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.