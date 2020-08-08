شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تمدد «قيود كورونا» وتسمح للسفن السياحية باستئناف عملها والان نبدء بالتفاصيل

مددت الحكومة الإيطالية الإجراءات الرامية إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 7 سبتمبر، وفقا لمرسوم صادر عن مجلس الوزراء برئاسة جوزيبي كونتي مساء أمس الجمعة.

وتنص الإجراءات على الاستمرار في وجوب ارتداء الكمامات في الأماكن العامة المغلقة، والتزام المواطنين بالتباعد الاجتماعي مع استمرار حظر التجمعات الكبيرة.

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كما قررت إيطاليا السماح للسفن السياحية باستئناف عملها في إيطاليا اعتبارا من 15 أغسطس الجاري.

وجاءت الموافقة على الرغم من تأكيد إصابات بفيروس كورونا بين ركاب وأفراد طواقم في رحلات بحرية تم استئنافها مؤخرا في دول أوروبية أخرى.

وارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا بنسبة 38 بالمئة يوم الجمعة، مع تسجيل 552 حالة إصابة جديدة مقارنة باليوم السابق.