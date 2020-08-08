فاتي جمالي تصاب بفيروس كورونا

أصيبت الفنانة المغربية فاتي جمالي، اليوم الجمعة، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حسب ما أكدته مصادر مقربة منها لـ”اليوم 24″.

وأعلنت فاتي جمالي أنها تمر من أزمة مرضية، من خلال حسابها على أنستغرام، دون أن توضح طبيعتها، في حين أكدت المصادر “اليوم 24” أنها مصابة بالفيروس، وتخضع للحجر الصحي بمنزلها.

ولحسن حظ ابن فاتي جمالي، فإنه لم يكن رفقتها في الآونة الأخيرة، وهو ما أنجاه من الإصابة بالفيروس.

وسبق لفيروس كورونا أن أصاب الفنان المغربي حاتم بطبول في فرنسا، وتسبب في وفاته، كما أصاب الممثل جاد المالح في الديار الفرنسية وقد شفي منه.