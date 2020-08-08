أصيبت الفنانة المغربية فاتي جمالي، اليوم الجمعة، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حسب ما أكدته مصادر مقربة منها لـ”اليوم 24″.
وأعلنت فاتي جمالي أنها تمر من أزمة مرضية، من خلال حسابها على أنستغرام، دون أن توضح طبيعتها، في حين أكدت المصادر “اليوم 24” أنها مصابة بالفيروس، وتخضع للحجر الصحي بمنزلها.
ولحسن حظ ابن فاتي جمالي، فإنه لم يكن رفقتها في الآونة الأخيرة، وهو ما أنجاه من الإصابة بالفيروس.
وسبق لفيروس كورونا أن أصاب الفنان المغربي حاتم بطبول في فرنسا، وتسبب في وفاته، كما أصاب الممثل جاد المالح في الديار الفرنسية وقد شفي منه.
كانت هذه تفاصيل خبر فاتي جمالي تصاب بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.