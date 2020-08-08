«حتى الآن لم تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة» .. ماكرون يتحرك عالمياً لإنقاذ بيروت

بحث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن الزعيمين تحدثا هاتفيا و"عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت".

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وسارعت الدول في العالم إلى تقديم مساعدات طارئة للبنان، بما في ذلك إرسال أطباء وأطنان من المعدات الصحية وأغذية.

لكن حتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة.

وكان ترامب قد أعرب عن استعداده لتقديم المساعدة إلى لبنان، لكن لم يجر الكشف عن تفاصيل بشأن أي حزم مساعدة أميركية.