بحث الرئيس الأميركي، دونالد ترامب ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون العمل سويا مع دول أخرى من أجل إرسال مساعدة فورية إلى لبنان.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاد دير في بيان إن الزعيمين تحدثا هاتفيا و"عبرا عن حزنهما العميق حيال الخسائر في الأرواح والدمار في بيروت".
وسارعت الدول في العالم إلى تقديم مساعدات طارئة للبنان، بما في ذلك إرسال أطباء وأطنان من المعدات الصحية وأغذية.
لكن حتى الآن، لم تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة.
وكان ترامب قد أعرب عن استعداده لتقديم المساعدة إلى لبنان، لكن لم يجر الكشف عن تفاصيل بشأن أي حزم مساعدة أميركية.
كانت هذه تفاصيل خبر «حتى الآن لم تقدم الولايات المتحدة أي مساعدة» .. ماكرون يتحرك عالمياً لإنقاذ بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.