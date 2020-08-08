شكرا لقرائتكم خبر عن نائب الغربية يتقدم بطلب إحاطة بشأن أعمال التجديد بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب عبد المنعم العليمى، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن أعمال تكسير جميع مكاتب والديوان العام لمحافظة الغربية وإعادة تجديدها مرة أخرى، والوقوف على التكلفة الفعلية لهذه الأعمال، بالإضافة للشروع في إنشاء نافورة في ميدان المحطة بالمحافظة، على الرغم من إزالتها في السابق نتيجة التكدس المرورى في هذه المنطقة، مما يعنى أنها كانت قائمة وتمت إزالتها ما السبب في إعادة إنشائها مرة أخرى في نفس الموقع.

وطالب عضو مجلس النواب، الوقوف على التكلفة الإنتاجية لهذه الأعمال، وما الفائدة التي ستعود على المواطن من إنشاء نافورة أو إعادة تكسير المكاتب وتجديدها مرة أخرى بالرخام، مؤكدا أن مدينة طنطا من المدن التي لا يوجد لها ظهير صحراوى، ومحدودة الموارد، وتحدها الأراضي الزراعية من جميع الجهات، ونتيجة الزيادة السكانية هناك تكدس مرورى كبير مع عدم القدرة على توسعة الشوارع، ولهذا لابد من التفكير في التوسع الرأسي لحل أزمة التكدس المرورى.

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وأشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن مدينة طنطا من معالم السياحة الدينية، يتردد عليها ما يقرب من 3 ملايين شخص سنويا، وهذا يعنى أن الحالة المرورية تكون فى حالة تكدس شديد، وهذا الأمر يتطلب ضرورة التفكير في حلول ومقترحات بشأن تيسير حركة المرور وليس إنشاء نافورة تتسبب في مزيد من الزحمة والتضييق على المواطنين.

ووفقا لنص المادة 212 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه. ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.

وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المواد 199- 200 عدا البند ثانياً، 203 من هذه اللائحة.