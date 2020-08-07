تصوير: عبد الله آيت الشريف
عبر سائقو العربات المجاورة بالخيول في مدينة مراكش عن تضررهم من جائحة كوفيد-19، وقال رشيد الوزيني، رئيس جمعية أرباب، وسائقي العربات المجرورة بالخيول، إن العاملين في هذا القطاع أزمتهم بسبب فيروس كورونا كارثية.
وأضاف المتحدث نفسه أن سائقي العربات المجرورة بالخيول يعانون البطالة، ولا يجدون ما يسد مصاريف، وحاجيات أسرهم اليومية، مبرزا أن الخيول، أيضا، أمست هزيلة، إذ إنهم لا يجدون ما يطعمون به خيولهم، مشيرا إلى أن بعضهم السائقين فوجعوا بنفوقها.
ودعا رئيس جمعية أرباب وسائقي العربات المجرورة بالخيول الحكومة، والجهات الوصية إلى إنقاذ هذا القطاع، الذي يعد تراثا غير مادي لمدينة مراكش، مشددا على أنه في اندثار إذا لم تتدخل الجهات الوصية إلى إنقاذه.
كانت هذه تفاصيل خبر سائقو “الكوتشي” في زمن الجائحة: نكافح من أجل البقاء.. خيولنا تموت ولا نجد ما نطعمها به – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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