رئيس الإمارات يوجه بتقديم مساعدات إلى لبنان لمكافحة وباء كورونا

الجمعة 7 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه Advertisements

وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتقديم مساعدات طبية عاجلة إلى لبنان لدعم جهود مكافحة جائحة كورونا "كوفيد 19".

واشتملت المساعدات على 12 طنا من أجهزة الفحص والمستلزمات الطبية لدعم الأطقم الطبية والعاملين في مجال الخدمات الصحية، من خلال توفير أدوات الحماية الشخصية والوقائية، وأجهزة تشخيص "كوفيد 19"، وكذلك دعم الإجراءات الاحترازية الوقائية، حيث ستمكن هذه المساعدات أكثر من 10 الآف من الفرق الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية في القطاعات الصحية للقيام بمهامهم وتعزز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وتأتي المساعدات المتعلقة بمكافحة كورونا في إطار التضامن مع الشعب اللبناني والتخفيف من حدة الأوضاع الصحية.