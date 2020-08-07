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الاتحاد للطيران تدعم المساعدات الإنسانية لدولة الإمارات إلى بيروت

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 7 أغسطس 2020

صوره ارشيفيه

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نقلت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الامارات العربية المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، 16 طناً من المساعدات الانسانية من حكومة دولة الامارات العربية المتحدة إلى جمهورية لبنان الشقيقة.

وتم نقل المساعدات على متن طائرة الاتحاد للطيران من نوع بوينج دريملاينر787 في 6 أغسطس، وذلك في أعقاب انفجار مرفأ بيروت في لبنان بداية هذا الأسبوع.

وعلى مدى الأشهر الماضية، دعمت الاتحاد للطيران برنامج دولة الامارات العربية المتحدة لنقل المساعدات الانسانية إلى أكثر من مليون من العاملين في القطاع الطبي حول العالم وذلك بنقل معدات الحماية الشخصية (PPE) والمساعدات الطبية والغذائية لدعم جهود مكافحة جائحة .

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