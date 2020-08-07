تفاصيل توزيع الـ1018 إصابة جديدة بكورونا.. 638 حالة في فاس والبيضاء وطنجة

كشفت معطيات وزارة الصحة بخصوص الحالة الوبائية المعلقة بفيروس كورونا، عن تسجيل 1018 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 309 بجهة الدار البيضاء سطات (272 بالدار البيضاء فقط).

وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، سجلت 294 حالة، من بينها 256 حالة في طنجة، وتم تسجيل 197 حالة بجهة فاس مكناس، منها 110 بفاس و45 حالة بصفرو، وبجهة العاصمة سجلت 80 حالة جديدة، منها 25 حالة بتمارة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 36 حالة، منها 35 في مراكش، ثم جهة درعة تافلالت بـ32 حالة جديدة، وسجلت بجهة الشرق 22 حالة جديدة.

وسجلت 18 حالة بجهة خنيفرة بني ملال، و11حالة بجهة سوس، وسجلت سبع حالات بجهة الداخلة وسبع حالات بجهة العيون، و6 حالات بجهة كلميم واد نون.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1018 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 30662 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي، بمعدل إصابة تراكمي يبلغ 84,4 إصابة لكل 100 ألف نسمة.

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وكشفت معاذ المرابط، منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب، أنه تم استثناء 20 ألفا و325 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليصبح إجمالي الحالات المستبعدة مليون و374 ألفا و497.

وتم تسجيل 995 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 21548.

وأضافت المتحدث تم تسجيل 12 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 461 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.