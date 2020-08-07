شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 14 وإصابة 123 في تحطم طائرة جنوب الهند والان نبدء بالتفاصيل

قال متحدث باسم شركة إير إنديا للطيران وقنوات تلفزيونية إن طائرة تابعة للشركة كانت تقل 191 راكبا تحطمت في مدينة كاليكوت بجنوب الهند اليوم الجمعة وإن هناك أنباء عن وفاة 14 وإصابة أكثر من 120.

وقال المتحدث إن الطائرة كانت قادمة من دبي وإنها تجاوزت المدرج لدى هبوطها.

وذكرت شبكات تلفزيون محلية أن جسم الطائرة انشطر إلى نصفين.