وسط توتر مع أمريكا.. ألمانيا وفرنسا تنسحبان من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية

قررت فرنسا وألمانيا، الجمعة، الانسحاب من محادثات إصلاح منظمة الصحة العالمية بسبب الإحباط من محاولة واشنطن قيادة المفاوضات، رغم قرارها الخروج من المنظمة.





وكانت واشنطن أرسلت إخطارا مسبقا محددا بمدة عام لمنظمة الصحة العالمية في يوليو بأنها ستنسحب مع انقضاء المدة المحددة بالإخطار بعد أن اتهم ترامب المنظمة بالتقارب الزائد عن اللازم مع الصين وبأنها أساءت التعامل مع وباء ونقلت وكالة "رويترز" عنمصادر قولها، ان "الخطوة تمثل انتكاسة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت كانت واشنطن تأمل فيه بإصدار خارطة طريق مشتركة لإصلاح شامل للمنظمة في شهر أيلول، أي قبل شهرين من الانتخابات الرئاسية الأمريكية".وكانت واشنطن أرسلت إخطارا مسبقا محددا بمدة عام لمنظمة الصحة العالمية في يوليو بأنها ستنسحب مع انقضاء المدة المحددة بالإخطار بعد أن اتهم ترامب المنظمة بالتقارب الزائد عن اللازم مع الصين وبأنها أساءت التعامل مع وباء كورونا المستجد. وتنتقد الحكومات الأوروبية أيضا منظمة الصحة العالمية، لكنها لم تذهب إلى المدى الذي ذهبت إليه الولايات المتحدة في انتقاداتها.



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