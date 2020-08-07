ملوّحاً بـ «الحرب الأهلية».. حسن نصرالله ينفي صلة حزب الله بانفجار مرفأ بيروت: «لا نعرف ماذا يجري فيه»

علّق الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصرالله، على الانفجار الهائل الذي هز مرفأ بيروت، يوم الثلاثاء الماضي، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصًا حتى الآن، وإصابة الآلاف.

ونفى نصرالله، في كلمة متلفزة اليوم الثلاثاء، أي صلة للحزب بانفجار بيروت، قائلاً إن "الاتهامات التي لا تزال تصر عليها فضائيات لبنانية وقنوات تليفزيونية عربية أخرى، تدفع في اتجاه الحرب الأهلية" في لبنان.

وأكد نصرالله أنه "لا توجد أي صلة بين حزب الله ومرفأ لبنان، ولا يعلم ما يدور بداخله، ولا تقع على الحزب أي مسئولية تتعلق بإدارته وتأمينه"، بحسب قوله.

وقال الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني: "منذ أولى ساعات الفاجعة خرجت قوى سياسية ووسائل إعلام لتقول إن الانفجار كان لمخزن صواريخ لحزب الله، وذلك للقول إن حزب الله دمركم وهذا فيه تجني".

وأضاف: "هناك ضحايا من حزبنا وأهلنا في انفجار بيروت والقول إن المخزن لحزب الله فيه مظلومية".

وأشار نصرالله إلى أن الحقائق "ستظهر سريعاً لأن الموضوع ليس معقداً والتحقيق الجنائي يستطيع تحديد ما حصل بشكل سريع، داعياً اللبنانيين إلى التعبير عن موقف من وسائل الإعلام التي استغلت الانفجار سياسيا عبر التزييف.

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يشار إلى أن انفجاراً مدمراً وقع مساء الثلاثاء الماضي، في منطقة ميناء بيروت، بالقرب من القاعدة البحرية اللبنانية، وتسببت بوقوع العديد من الضحايا وتدمير العشرات من المنازل والممتلكات العامة في أحياء العاصمة بيروت.

وبحسب السلطات المحلية، فإن الانفجار نتج عن حريق في مستودع كان يضم 2750 طناً من مادة "نترات الأمونيوم" التي سبق أن صادرتها الجمارك عام 2014، والتي كانت مخزنة هناك.

وعلى إثر الانفجار سارعت العديد من الدول العربية والأجنبية إلى تقديم يد العون وإرسال المساعدات والمعونات للبنان تضامنا مع الشعب اللبناني في محنته.

وتحدث الرئيس اللبناني ميشال عون عن احتمالات عدة يمكن أن تكون قد تسببت في انفجار بيروت الهائل، حيث قال في تصريحات اليوم إن التحقيقات في الانفجار "تبحث في احتمالات عدة منها الاهمال أو الحادث العرضي، أو تدخل خارجي".

وأكد عون أن فرضية التدخل الخارجي في انفجار بيروت "محتملة".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع عدد ضحايا الانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن عد ضحايا الانفجار المدمر بالميناء البحري للعاصمة بيروت قد ارتفع إلى 154 شخصاً، في حين وصل عدد المصابين إلى نحو 5 آلاف شخص.