كورونا في بني ملال.. تسجيل إصابات جديدة يرفع الحصيلة إلى 406 حالة مؤكدة!

أكدت التحاليل المخبرية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في جهة بني ملال خنيفرة لتتجاوز الحصيلة الإجمالية بالجهة 406 حالة مؤكدة بفيروس كورونا .

وحسب مصادر طبية، فقد أظهرت التحاليل المخبرية تسجيل 6 إصابات بالفيروس التاجي، صباح اليوم، 3 حالات بإقليم بني ملال و3 حالات في إقليم خريبكة.

وأشار المصدر ذاته إلى إن الإصابات 3، التي سجلت في بني ملال تتعلق بعنصر من رجال الأمن، يعمل داخل ولاية الأمن في بني ملال وشخص من عائلة رجل أمن تأكدت إصابته بكوفيد-1، فيما يجري، الآن، تنقيل الإصابات إلى جناح كوفيد 19 في المستشفى الجهوي في بني ملال، والعمل على حصر المخالطين للحالات المسجلة.

وكانت المصالح الطبية قد سجلت، في منتصف ليلة أمس الخميس، 10 إصابات بكورونا في بني ملال لترتفع الحصيلة الإجمالية في الإقليم إلى 166 إصابة مؤكدة، تتلقى 126 حالة منها العلاج في جناح كوفيد-19 فيالمستشفى الجهوي في بني ملال.

وعرفت ولاية أمن بني ملال، أول أمس الأربعاء، تسجل 3 إصابة مؤكدة بكورونا لعناصر أمنية.