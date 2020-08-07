كورونا تحجب الجرائد عن ساكنة طنجة

قررت شركة “سابريس” لتوزيع الصحف، بطنجة، تعليق توزيع الجرائد في عاصمة البوغاز، ابتداء من اليوم الجمعة، بعد اكتشاف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وكشف بلاغ الشركة الموجه إلى الناشرين، أن هذا القرار يهدف إلى الحد من خطر انتشار الوباء بين الموظفين، وشركاء المبيعات.
وأضاف البلاغ أن عملية استئناف المبيعات ستتم بمجرد تلقي النتائج السلبية للاختبارات التي أجريت على بقية الموظفين.
وكانت التحاليل المخبرية قد أكدت الاثنين الماضي، إصابة أحد السائقين بفيروس كورونا المستجد، ليتم بعد ذلك إجراء تحاليل مخبرية لباقي الموظفين المخالطين للحالة المصابة للتأكد من إصابتهم أو عدمها.
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