شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإيفواري يعلن الترشح لولاية ثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الرئيس الإيفواري الحسن واتارا ترشحه لولاية ثالثة، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقرر تنظيمها في 31 اكتوبر المقبل.

وقال واتارا في خطاب له بمناسبة الذكرى الستين لاستقلال بلاده نقلته وكالة الانباء الايفوارية، أن ترشحه للرئاسة، يعود لسببين وهما حالة القوة القاهرة بعد وفاة مرشح الحزب أمادو غون كوليبالي أوائل شهر يوليو، وأداء الواجب المدني.

وتحدث الرئيس الإيفواري، عقب دعوة الحزب الحاكم له الترشح مجددا للرئاسية، عن التحديات التي تواجه بلاده حاليا، عادًا أنها تتمثل بالأساس في الحفاظ على السلام والأمن، وكبح وباء فيروس كورونا المستجد.