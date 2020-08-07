19 موقوفًا حتى الآن بقضية انفجار مرفأ بيروت

وصل عدد الموقوفين بملف انفجار مرفأ بيروت ارتفع إلى 19، وفقًا لما ذكرته قناة "LBCI"اللبنانية، لافتة إلى أن المدير العام السابق للجمارك، شفيق مرعي، يخضع للتحقيق.

ولفتت القناة إلى أن "مفرقعات نارية كانت موجودة في العنبر رقم 12، حيث كانت نيترات الأمونيوم مخزنة هناك في المرفأ".

بدورها ذكرت قناة "الجديد"، أن "وزيرة العدل، ماري كلود نجم، رفضت مثول مدير عام الجمارك الحالي، بدري ضاهر، أمام جهاز أمني عسكري للتحقيق معه".

وكان رئيس الجمهورية، ميشال عون، شدد على أن التحقيق سيركز على تحديد المسؤولين

عن انفجار بيروت، دون أن يكون هناك أي غطاء للمتورطين في القضية.وأمهلت الحكومة 5 أيام لانهاء التحقيقات الإدارية، في وقت فرضت فيه الإقامة الجبرية على المسؤولين عن ملف نيترات الأمونيوم في المرفأ، كما فرضت حالة الطوارئ في بيروت لمدة أسبوعين.

أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام تمكن فرق الإنقاذ اللبنانية، اليوم الجمعة، من انتشال جثة شاب من بين الأنقاض بعد الانفجار الذي هزّ مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي، في

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الوقت الذي تواصل جهودها في محاولة انتشال الضحايا والعثور على المفقودين الذين لا يعرف على وجه الدقة مصيرهم.

وبحسب الوكالة أكد ضابط من فريق الإنقاذ الفرنسي، الذي يساعد فرق الإغاثة اللبنانية، للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال تفقده موقع الانفجار أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على ناجين.

وقال الكولونيل فنسنان تيسييه :"نعتقد أنه لا يزال هناك أمل بالعثور على ضحايا ناجين"، مشيرًا إلى أن "الفريق يعمل بحثًا عن سبعة أو ثمانية أشخاص يعملون في المرفأ مفقودين عالقين في قاعة تهدمت جراء الانفجار".

في غضون ذلك، تظاهر محتجون في محيط مبنى البرلمان بالعاصمة بيروت، مطالبين باستقالة الحكومة، إثر الانفجار الذي شهدته المدينة، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى وآلاف الجرحى.