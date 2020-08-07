مصر تحظر دخول القادمين من الخارج بدون تحليل كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء المصري قراراً بحظر دخول جميع القادمين للبلاد سواء براً أو بحراً أو جواً دون أن يكون القادم مصحوباً بما يفيد إجراء تحليل كورونا "بي سي أر" للكشف عن فيروس كورونا المستجد بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول للأراضي المصرية.

واستثني من هذا القرار السياح العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ، الغردقة، طابا، مرسى علم، مطروح، على أن يحظر على جميع وسائل النقل سواء براً او بحراً أو جواً نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء إلى باقي محافظات الجمهورية دون أن يكون مصحوباً بما يفيد تحليل كورونا.

كما يحظر نقل السياح العرب والأجانب من مختلف مدن مصر إلى محافظات جنوب سيناء والغردقة ومرسى مطروح إلا إذا كان معه تحليل "بي سي آر" وذلك في إطار الضوابط الخاصة باستئناف حركة السياحة الوافدة إلى المحافظات السياحية الساحلية.