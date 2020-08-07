جريمة قتل بشعة.. مصرع شاب على يد ابن عمه داخل سوق الجملة في خريبكة!

اهتزت مدينة خريبكة، اليوم الجمعة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها شاب في العشرينات من عمره على يد ابن عمه بسوق الجملة للخضر في مدينة خريبكة.

وحسب مصادر محلية، فإن الهالك، البالغ من العمر 25 سنة، راح ضحية خلاف بينه، وابن عمه، تطور إلى جريمة قتل بشعة، إذ تلقى طعنات بواسطة سلاح أبيض، أسقطته جثة هامدة على الفور في مكان الواقعة.

وأضاف المصدر ذاته أن مكان الحادث عرف استنفارا لمختلف السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، فيما فر المشتبه فيه إلى وجهة غير معلومة، ولاتزال الأبحاث جارية لتوقيفه.

وأديعت جثة الهالك مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في خريبكة قصد إخضاعها للتشريح الطبي، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.