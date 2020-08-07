مدير منظمة الصحة ينتقد “أنانية” الدول في البحث عن لقاح كورونا.. ويؤكد: الجائحة أفقدت العالم أمنه

دعت منظمة الصحة العالمية قيادات العالم إلى اتخاذ القرار السياسي، لتوفير لقاحات، وأدوية للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد، وتوزيعها بشكل عادل في جميع أنحاء العالم.

وقال مدير عامّ المنظمة، الدكتور تيدروس أدهانوم جبريسوس، في مؤتمر صحفي، عقد، أمس الخيمس، ضمن ندوة حول كوفيد 19، نظمها منتدي أسبن للأمن، إن الجائحة تسببت في انعدام الأمن في العالم، والضغوط على البنى التحتية، داعيًا إلى تعزيز النظم الصحية، والتأهب إلى مواجهة الجائحة، والانفاق للقضاء عليها.

وأضاف المتحدث نفسه أن توزيع، وتقسيم اللقاحات بشكل عادل، سيساعد العالم بأسره على التعافي من الجائحة بشكل أسرع والتعافي أيضًا اقتصاديًّا، داعيًا الدول، التي تملك التمويل إلى اتخاذ هذا الخيار الاستراتيجي، ليس فقط من منطلق فعل الخير، بل لصالحها، وإنتاج كميات كافية من اللقاح المحتمل، لتلبية احتياجات كل سكان العالم منه.

وانتقد مدير المنظمة كل “نزعة قومية” فيما يخصّ اللقاح ضد فيروس كورونا المستجدّ، ودعا إلى تشارك الأدوات، التي تتيح للعالم مكافحة وباء كوفيد-19، مؤكدا أن “النزعة القومية في ما يخص اللقاح ليست جيدة. هذا الأمر لن يساعدنا”. Advertisements