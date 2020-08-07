الصحة تعلن تسجيل 3461 إصابة جديدة بفيروس كرورونا

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم فحص ( 17517) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 1110258)"، مشيرة الى أن "تسجيل ( 2172) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 324بغداد / الكرخ 318مدينة الطب 60النجف الأشرف 115السليمانية 43أربيل 89كربلاء 191كركوك 64ديالى 88واسط 104البصرة 123ميسان 56بابل 168الديوانية 87ذي قار 64الأنبار 29المثنى 96نينوى 85صلاح الدين 68".

وأوضحت، أن "الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 3461 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 279

بغداد الكرخ 486

مدينة الطب 86

النجف 139

السليمانية 171

أربيل 244

دهوك 92

كربلاء 252

كركوك 78

ديالى 68

واسط 152

البصرة 418

ميسان 126

بابل 115

الديوانية 117

ذي قار 114

الأنبار 65

المثنى 109

نينوى 297

صلاح الدين 53".

وتابعت، أن "الوفيات 75 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 5

بغداد الكرخ 4

مدينة الطب 4

السليمانية 6

أربيل 6

دهوك 2

كربلاء 7

كركوك 9

واسط 3

البصرة 9

ميسان 1

بابل 5

الديوانية 5

ذي قار 1

المثنى 5

نينوى 1

صلاح الدين 2".

واشارت الى أن "مجموع الشفاء : 103197 ( نسبة الشفاء 71.6 %)، ومجموع الأصابات : 144064، والراقدين الكلي: 35631، والراقدين في العناية المركزة: 566، ومجموع الوفيات: 5236".