2020-08-07 | 13:46
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رد لاعب نادي الشرطة كرار جاسم، على بيان القيثارة الخضراء بشأن أسباب رحيله عن الفريق.
وقال جاسم في بث مباشر عبر حسابه على "انستغرام" إن "بيان نادي الشرطة لم يكن صادقاً بعدما اعلن باني طلبت 40% من مستحقاتي المالية، حتى التصريحات التي تحدثوا بها أعضاء الهيئة الإدارية ليست صحيحة، بالعكس طالبتهم ولو بمبلغ بسيط بسبب الظروف التي نعيشها الان في ظل جائحة كورونا".
وأضاف ان "إدارة النادي ارادت مني اللعب في دوري ابطال آسيا دون ان اتسلم مستحقاتي المالية"، مبيناً بالقول "التحقت بتدريبات الشرطة دون ان أوقع على العقد الجديد"، متسائلاً: "كيف من الممكن ان اعود وهذه تصريحاتكم؟".
وتسرب مقطع صوت لجاسم ليلة امس الخميس، اكد من خلاله مغادرة لمقر النادي، ليصدر بعدها الشرطة بياناً يرد فيه على تصريحات كرار.
كانت هذه تفاصيل خبر كرار جاسم يرد على الشرطة: بيانكم وتصريحاتكم منافية للحقيقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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