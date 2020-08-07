شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت كوريا الجنوبية، اليوم، 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14519 حالة. وأوضحت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان، أنها سجلت حالة وفاة جديدة لتبلغ حصيلة الوفيات إلى 303 حالات.

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