موريتانيا / تكليف وزير التجهيز والنقل السابق بتشكيل حكومة جديدة

كلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني اليوم، الخميس 6 أوت 2020، وزير التجهيز والنقل السابق محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة.
جاء ذلك عقب إستقبال الغزواني، ولد بلال، في القصر الرئاسي عقب سويعات من إعلان رئيس الوزراء إسماعيل ولد الشيخ سيديا إستقالة حكومته، وفق الوكالة الموريتانية الرسمية.
وطلب بلال من أعضاء الحكومة المستقيلة مواصلة أعمالهم إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
ولم يعلن رئيس الوزراء الموريتاني المُستقيل أسباب أو تفاصيل أكثر، غير أنها تتزامن مع إعلان النيابة الموريتانية التحقيق في قضايا فساد مالي يتورط فيها رموز نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ومسؤولين بالحكومة المستقيلة.
وفي جويلية الماضي، صادق البرلمان الموريتاني على مقترح توصية وقعها رؤساء الفرق البرلمانية بإحالة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية إلى وزير العدل، تمهيدا لإحالته إلى القضاء.
(الاناضول)
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