شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يوقع أمرا تنفيذيا بحظر التعامل مع مالكي تطبيق «تيك توك» والان نبدء بالتفاصيل

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الخميس أمرا تنفيذيا يحظر على جميع المواطنين الأمريكيين إجراء معاملات مع شركة بايت دانس، الشركة الأم لتيك توك ومقرها الصين، بدءا من 20 سبتمبر.

واعتبر الأمر الذي صدر يوم الخميس تيك توك "تهديدا" للأمن القومي الأمريكي، واستشهد بجمع البيانات تلقائيا بواسطة تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير الذي يركز على الفيديو.

وجاء في الأمر أن "جمع البيانات هذا يهدد بالسماح للحزب الشيوعي الصيني بالوصول إلى المعلومات الشخصية وممتلكات الأمريكيين. يجب على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات حازمة ضد مالكي تيك توك لحماية أمننا القومي".

ويأتي الأمر التنفيذي في الوقت الذي تدرس فيه شركة مايكروسوفت شراء الجناح الأمريكي لعمليات تيك توك من شركة بايت دانس وتحدد جدول زمني مدته 45 يوما للصفقة. ودعم ترامب الخطوة التي اتخذتها شركة البرمجيات العملاقة التي يقع مقرها في سياتل.