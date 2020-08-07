عملية الست ساعات.. استسلام محتجز رهائن لوهافر في فرنسا

محمد اسماعيل - القاهرة - استسلم رجل مسلح للشرطة بعدما احتجز 6 أشخاص رهائن في بنك بمنطقة لو هافر شمالي فرنسا، أمس الخميس، بعد عملية استمرت 6 ساعات لتحرير الرهائن.
وخرج المسلح، والذي له تاريخ من المرض النفسي، ببطء من المبنى قبل أن يتقدم الضباط ويضعوا الأصفاد في يديه، وفق سكاي نيوز.
وذكرت رويترز أن الرجل كان مسلحاً بمسدس، وخرج جميع الرهائن بسلام.
وقال مسؤول كبير في الشرطة إن الرجل تحدث أثناء الواقعة دعما للقضية الفلسطينية، وخرج من البنك واضعا على كتيفه ما بدا أنه علم أخضر.
واحتجز الرجل الرهائن في فرع لبنك بريد، وهو مصرف متوسط الحجم، في الطابق الأرضي من مبنى سكني من 6 طوابق.
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