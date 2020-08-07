تجميد حسابات مسؤولين في مرفأ بيروت وقرار بمنع سفرهم

أظهرت وثيقة صادرة عن مصرف لبنان المركزي واطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، وأكدها المصرف، أنه قرر تجميد حسابات مدير مرفأ بيروت والمدير العام للجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار المرفأ.

ونقلت الوثيقة، الصادرة بتاريخ اليوم (الخميس)، عن هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، أن القرار سيُرسل إلى كل البنوك والمؤسسات المالية في لبنان والنائب العام لدى محكمة التمييز ورئيس الهيئة المصرفية العليا.

وأوضحت الوثيقة أن تجميد الحسابات ورفع السرية المصرفية عنها سينفذان على الحسابات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالمدير العام لمرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وخمسة آخرين منهم مسؤولون حاليون وسابقون في الميناء والجمارك.



وأيضا أصدر مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات أصدر قرارا بمنع سفر عدد من المسؤولين بينهم مدير مرفأ بيروت حسن قريطم والمدير العام للجمارك بدري ضاهر وخمسة آخرين.



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