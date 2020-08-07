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نقابة أطباء تركيا: إصابات كورونا في البلاد أعلى من الأرقام المعلنة

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بواسطة أنقرة: المجلة 0 تبليغ

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قال رئيس نقابة الأطباء في تركيا سنان أديامان اليوم الخميس، إن حالات الإصابة الرسمية المعلنة بفيروس في تركيا "لا تعكس الواقع"، وحذر من نفاذ الطاقة الاستيعابية لبعض المستشفيات.

وقال أديامان لوكالة الأنباء الألمانية إن تركيا وصلت إلى "الذروة الثانية" لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس بعد القفزة الأولى في أيار/ مايو.

وتشير أحدث أرقام النقابة، التي تضم 84 في المئة من الأطباء في البلاد، والتي صدرت أمس الأربعاء، إلى أن حالات الإصابات الجديدة في أنحاء تركيا أعلى من الأرقام الرسمية التي تشير إلى ألف حالة إصابة في المتوسط يومياً.

وقال أديامان إن الأرقام الصادرة عن النقابات الفرعية في 25 مدينة ومحافظة تظهر أن عدد الإصابات الجديدة يرتفع بشكل حاد، خاصة في العاصمة أنقرة، وفي جنوب شرق البلاد.

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وأضاف أن وحدات العناية المركزة في المستشفيات العامة بمدينتي ديار بكر وسانليورفا، جنوب شرقي تركيا، مشغولة بالكامل.

ورفض وزير الصحة فاهرتين كوكا ما ردده أديامان، وقال عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لا يوجد في أي محافظة لدينا مستشفيات مشغولة بالكامل جراء مرض كوفيد19-". وأضاف: "هذه مزاعم لا أساس لها."

 

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