النهضة البركانية “يشعل” الصراع على لقب البطولة بعد فوزه على الوداد

أشعل فريق النهضة البركانية الصراع على لقب البطولة الاحترافية عقب تغلبه على ضيفه الوداد الرياضي بهدفين لواحد لحساب مؤجل الجولة الـ20 من منافسات البطولة الاحترافية.

وحرم الفريق البركاني الوداد من توسيع الفارق عن مطارديه، وقلص فارق النقاط بينهما إلى نقطة واحدة، إذ يحتل الفريق الأحمر الصدارة بما مجموعه 37 نقطة متبوعا بالرجاء ونهضة بركان بـ 36 نقطة، مع مباراة ناقصة للفريق الأخضر أمام أولمبيك أسفي.

وكان الفريق الأحمر سباقا إلى افتتاح حصة التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق اللاعب كازادين قبل أن يعدل النمساوي لبركان في الدقيقة 44، في وقت نجح فيه محمد عزيز في توقيع هدف الفوز في الدقيقة 60 من ضربة جزاء خلال المواجهة التي شهدت طرد اللاعب يحيى جبران.