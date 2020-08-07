ترامب: لقاح كورونا قد يكون جاهزا قبل انتخابات الرئاسة

قالت الصين إنها تعارض بشدة الخطوة التي اتخذتها الحكومة الأميركية لحجب التطبيقات الصينية، مضيفة أن ذلك يتعارض مع مبادئ السوق ولا يستند إلى أساس واقعي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ وين بين للصحافيين في إفادة يومية إن الصين تحث الولايات المتحدة على إصلاح الخطأ الذي وقعت فيه.

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد حذف التطبيقات الصينية غير الموثوقة من متاجر التطبيقات الإلكترونية الأميركية، واصفاً تطبيق المقاطع المصورة القصيرة الصيني تيك توك وتطبيق التراسل وي تشات بأنهما تهديدان كبيران.

وفي إطار الإعلان عما أسماه التوسع في الجهود الأميركية من أجل شبكة نظيفة، قال بومبيو إن واشنطن ستعمل على حجب تطبيقات صينية مختلفة، كما ستعمل على منع شركات الاتصالات الصينية من الوصول إلى معلومات حساسة عن المواطنين والأعمال الأميركية.

وجاءت هذه التصريحات في وقت هدد فيه الرئيس دونالد ترامب بحظر تطبيق تيك توك الشهير، الذي يتعرض للانتقاد من مشرعين ومن الإدارة الأميركية بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي مع تصاعد توتر مستمر بين واشنطن وبكين منذ شهور.