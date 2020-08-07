أكدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، نتالي جوليه، إن مجلس الشيوخ الفرنسي بإمكانه طلب تجميد حسابات الدوحة وفتح تحقيق شفاف، وفرض عقوبات مالية، وتتبع الأموال القطرية بهدف مكافحة الإرهاب.
وأضافت "جوليه"خلال حوارها مع فضائية "سكاي نيوز عربية" أن هناك نية لتجميد أصول الأشخاص الذين جاءت أسمهم في التقرير الذي كشف تمويل دولة قطر للإرهاب وإرسال أسلحة إلى حزب الله.
وأشارت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي الي أن هناك تنسيق بين الدول الأوروبية لمواجهة كل من يدعم الإرهابيين سواء جماعة الإخوان أو حزب الله.
كانت هذه تفاصيل خبر برلمانية فرنسية: سنطالب بتجميد أموال القطرين المتورطين في تمويل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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