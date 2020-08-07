كتب هاني نصر العربي في الجمعة 7 أغسطس 2020 01:14 صباحاً - انت الان تقراء خبر بيل غيتس يتوقع وقوع كارثة عالمية أسوأ من كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت، اليوم الخميس، أن العالم سيواجه أزمة بيئية خلال العقود القريبة أزمة كبرى ناجمة عن تغير المناخ، ستكون تداعياتها أسوأ من أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وكتب بيل غيتس في مدونته، أن نسبة الوفيات جراء فيروس كورونا بلغت 14 وفاة لكل 100 ألف من السكان، بينما ستكون نسبة الوفيات جراء ارتفاع درجات الحرارة على الأرض مشابهة للسنوات الـ40 القريبة، وستزيد عنها بـ5 أضعاف بحلول عام 2100.

ودعا بيل غيتس، لمواجهة تغيرات المناخ، مشيرا إلى ضرورة تخفيض انبعاثات الغازات المتسببة بالاحتباس الحراري، واستخدام المنجزات العلمية والابتكارات للرقابة على مستوى الانبعاث.

وأعرب مؤسس شركة مايكروسوفت، عن قناعته بأن مكافحة تغير المناخ يجب أن تجري في الدول النامية أيضا، مشيرا إلى أنه ليس هناك متسع من الوقت أمام البشرية ويجب اتخاذ خطوات عاجلة.