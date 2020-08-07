شكرا لقرائتكم شرط جديد لدخول مصر.. واستثناء 4 مطارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قررت مصر، مساء الخميس، حظر دخول القادمين إليها دون الحصول على تحليل سلبي من فيروس كورونا قبل الدخول بـ 72 ساعة.

وقرر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، حظر دخول القادمين إلى مصر، سواء برا، أو بحرا، أو جوا دون أن يحملون ما يفيد إجرائهم تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبي قبل ثلاثة أيام على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية.

ونشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس الوزراء رقم 1567 لسنة 2020، الذي استثنى السائحين العرب والأجانب القادمين بخطوط طيران مباشر إلى مطارات شرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم.

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وحظر القرار على جميع وسائل النقل نقل هؤلاء السائحين من محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح إلى باقي محافظات مصر، دون أن يكون راغب التنقل مصحوبا بما يفيد بإجراء تحليل PCR للكشف عن فيروس كورونا بنتيجة سلبي قبل 72 ساعة.

وكانت أعداد الإصابات بفيروس كورونا قد انخفضت بشكل ملحوظ في مصر، حيث أعلنت وزارة الصحة، مساء الخميس تسجيل 131 حالة جديدة ووفاة 21 حالة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 95006 حالات من ضمنهم 48898 حالة تم شفاؤها، و4951 حالة وفاة.