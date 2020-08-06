أكد فريق الدفاع الحسني الجديد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في صفوف لاعبيه، اليوم الخميس.
وأوضح بلاغ للفريق الدكالي أنه في إطار الإجراءات الإستباقية وتطبيقا لمضامين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الصحة من أجل تفعيل معايير السلامة للوقاية من فيروس كوفيد 19، ينهي إلى علم الرأي العام، أنه مباشرة بعد التحاق اللاعبين الذين غادروا لقضاء عطلة العيد رفقة ذويهم خارج مدينة الجديدة، قد تم إخضاعهم مساء يوم أمس الأربعاء للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وعزلهم عن باقي مكونات الفريق.
وتابع الفريق في بلاغه “جاءت التحاليل المخبرية لأحد اللاعبين القادم من مدينة طنجة إيجابية، وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية بالجديدة يخضع اللاعب المصاب بفيروس “كورونا” للبروتوكول العلاجي.
كانت هذه تفاصيل خبر لعنة “كورونا” تلاحق الأندية المغربية.. إصابة في صفوف الدفاع الجديدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.