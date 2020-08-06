لعنة “كورونا” تلاحق الأندية المغربية.. إصابة في صفوف الدفاع الجديدي

أكد فريق الدفاع الحسني الجديد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في صفوف لاعبيه، اليوم الخميس.

وأوضح بلاغ للفريق الدكالي أنه في إطار الإجراءات الإستباقية وتطبيقا لمضامين الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ووزارة الصحة من أجل تفعيل معايير السلامة للوقاية من فيروس كوفيد 19، ينهي إلى علم الرأي العام، أنه مباشرة بعد التحاق اللاعبين الذين غادروا لقضاء عطلة العيد رفقة ذويهم خارج مدينة الجديدة، قد تم إخضاعهم مساء يوم أمس الأربعاء للمسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا وعزلهم عن باقي مكونات الفريق.

وتابع الفريق في بلاغه “جاءت التحاليل المخبرية لأحد اللاعبين القادم من مدينة طنجة إيجابية، وبتنسيق مع السلطات المحلية والصحية بالجديدة يخضع اللاعب المصاب بفيروس “كورونا” للبروتوكول العلاجي.